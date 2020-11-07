Резніков розповів, коли до Ради внесуть стратегію економрозвитку Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей буде внесена на розгляд Верховної Ради вже навесні разом із усіма супутніми актами. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає УНН з посиланням на пресслужбу профільного міністерства.
“Триває робота над Стратегією економічного розвитку Донецької та Луганської областей, підконтрольних уряду територій. Сама стратегія буде внесена на розгляд Верховної Ради вже навесні разом із усіма супутніми актами, які забезпечать її реалізацію”, — розповів віцепрем’єр.
Стратегія концентруватиметься передусім на потребах людей та територіальних громад, в яких вони живуть. Вона включатиме розвиток областей трьома шляхами:
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- шляхом створення умов залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій,
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- фінансування розвитку за рахунок державного бюджету,
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- фінансування за рахунок міжнародних донорів та організацій.
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В центрі уваги — люди. Стратегія орієнтуватиметься на створенні комфортних умов для населення та збільшення робочих місць. Основою економічного зростання повинні стати місцеві громади. Логіка стратегії — створити привабливі умови для бізнесу, який за рахунок сплати податків забезпечить сталий розвиток громад.
“Економічний розвиток Донбасу не можливий без розвитку громад, які, зокрема, знаходяться безпосередньо на лінії дотику з тимчасово непідконтрольними уряду територіями.
Реалізується низка проєктів, у центрі уваги яких — інтереси наших громадян. Це і „Вода Маріуполя“, і житлові проєкти з KfW та безпосередньо урядові, проєкти із іншими нашими міжнародними партнерами. У плані — великі інфраструктурні проекти: розвиток залізниці, енергетичної сфери”, — підсумував Олексій Резніков.
Додамо, що Світовий банк надасть Україні 100 млн доларів для підконтрольної частини Донбасу.