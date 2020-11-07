Резников рассказал, когда в Раду внесут стратегию экономразвития Донбасса

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами. Об этом сообщил вицепремьер-министр Украины — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает УНН со ссылкой на пресс-службу профильного министерства.

“Идет работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию”, — рассказал вицепремьер.

Стратегия концентрироваться прежде всего на потребностях людей и территориальных общин, в которых они живут. Она будет включать развитие областей тремя путями:

  • путем создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций,
  • финансирования развития за счет государственного бюджета,
  • финансирование за счет международных доноров и организаций.

В центре внимания — люди. Стратегия будет ориентироваться на создании комфортных условий для населения и увеличение рабочих мест. Основой экономического роста должны стать местные общины. Логика стратегии — создать привлекательные условия для бизнеса, который за счет уплаты налогов обеспечит устойчивое развитие общин.

“Экономическое развитие Донбасса невозможно без развития общин, которые, в частности, находятся непосредственно на линии соприкосновения с временно неподконтрольными правительству территориями.

Реализуется ряд проектов, в центре внимания которых — интересы наших граждан. Это и „Вода Мариуполя“, и жилые проекты с KfW и непосредственно правительству, проекты с другими нашими международными партнерами. В плане — крупные инфраструктурные проекты: развитие железной дороги, энергетической сферы”, — подытожил Алексей Резников.

Добавим, что Всемирный банк предоставит Украине 100 млн долларов для подконтрольной части Донбасса.

Украинские Национальные Новости

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