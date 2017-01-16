Рейтинг найдорожчих футболістів світу очолив Неймар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Бразилець Неймар очолив рейтинг футболістів з найвищою трансферної вартістю, сформований Міжнародним центром спортивних досліджень (CIES), передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
Ціна нападника "Барселони", за даними CIES, досягає 246,8 мільйонів євро. Свого товариша по команді Ліонеля Мессі, який посів друге місце в списку, бразилець обійшов більш ніж на 75 мільйонів. Третє місце укладачі рейтингу віддали французькому півзахиснику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, якого вони оцінили в 155,3 мільйона євро.
Нападаючого мадридського "Реала", який отримав "Золотого м'яча" і титул чинного чемпіона Європи Кріштіану Роналду автори дослідження поставили лише на сьоме місце, оцінивши його трансферну вартість в 126,5 мільйонів євро.
Як стверджують в CIES, їх методика розрахунку трансферної вартості дозволяє обчислити реальну ціну гравця. Статистична модель враховує такі показники, як час, проведений на полі, забиті голи, вік футболіста і дані про його чинний контракт, а також інтерес з боку покупців.
Нагадаємо, найкращим гравцем за версією ФІФА став нападник збірної Португалії та мадридського "Реалу" Кріштіану Роналду.