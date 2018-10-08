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Регламентний комітет ВР почав розгляд подання щодо Колєснікова

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України розпочав розгляд подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дмитра Колєснікова, передає УНН.

На засідання Комітету прийшов Генпрокурор Юрій Луценко. Також є і народний депутат Дмитро Колєсніков.

До слова, народний депутат від Опозиційного блоку Михайло Папієв заявив, що він разом з Дмитром Колєсніковим входить до однієї фракції, тож має конфлікт інтересів з цього питання і не братиме участі в голосуванні.

Нагадаємо, 18 вересня до Верховної Ради надійшли подання від Генерального прокурора про надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва і Дмитра Колєснікова.

Як повідомляв УНН, у травні Генпрокурор уже направляв до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з нардепів Дунаєва, Колєснікова і Вілкула. Однак ці подання не були розглянуті комітетом, зокрема через те, що депутати, вказані у них, не ознайомилися з цими документами.

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