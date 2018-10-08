Регламентний комітет ВР почав розгляд подання щодо Колєснікова

На засідання Комітету прийшов Генпрокурор Юрій Луценко. Також є і народний депутат Дмитро Колєсніков.

До слова, народний депутат від Опозиційного блоку Михайло Папієв заявив, що він разом з Дмитром Колєсніковим входить до однієї фракції, тож має конфлікт інтересів з цього питання і не братиме участі в голосуванні.

Нагадаємо, 18 вересня до Верховної Ради надійшли подання від Генерального прокурора про надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва і Дмитра Колєснікова.

Як повідомляв УНН, у травні Генпрокурор уже направляв до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з нардепів Дунаєва, Колєснікова і Вілкула. Однак ці подання не були розглянуті комітетом, зокрема через те, що депутати, вказані у них, не ознайомилися з цими документами.