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The Guardian

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Реальна зарплата українців за місяць зменшилася на 1,2%

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Реальна зарплата в квітні порівняно з березнем зменшилася на 1,2%, а проти квітня 2020 року – зросла на 19,7%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Реальна зарплата українців за місяць зменшилася на 1,2%

Деталі

Розмір середньої заробітної плати у квітні зменшився до 13 543 грн.

Так, порівняно з березнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 0,5%, або на 69 грн. У річному вимірі (проти квітня минулого року) зафіксовано зростання на 29,8%.

При цьому на 1 травня 2021 року сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3 567,6 млн грн, зрісши за місяць на 5,4%.

На початок травня цього року основна частка суми заборгованості припадала на промисловість (77,7%), професійну, наукову та технічну діяльність (7,2%). При цьому більше половини боргу утворено в Донецькій (23,2%), Харківській (13,3%), Дніпропетровській (10,7%) областях та місті Києві (12,9%).

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Зауважимо, реальна заробітна плата характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом змін споживчих цін на товари і послуги та рівня податків й обов’язкових платежів.

Доповнення

За даними Держстату, у січні-березні 2021 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 12 835 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 16,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали працівники професійної, наукової та технічної діяльності, авіаційного транспорту, сфери інформацій та телекомунікацій, а також фінансових та страхових установ; серед промислових видів діяльності – підприємств із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, добування кам’яного та бурого вугілля, із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–1,9 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах тимчасового розміщування й організації харчування, поштової та кур’єрської діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, де заробітна плата не перевищувала 73% від середнього рівня по економіці.

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