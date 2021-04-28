Середня зарплата за місяць зросла на тисячу гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Розмір середньої заробітної плати у березні збільшився до 13 612 грн - на тисячу гривень за місяць. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Деталі
Порівняно з лютим розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 8,5%, або на 1063 грн. У річному вимірі (проти березня минулого року) зафіксовано зростання на 18,9%.
Реальна зарплата в березні порівняно з лютим зросла на 6,7%, а проти березня 2020 року – на 9,5%. При чому зростання у річному вимірі за місяць пришвидшилося - з 7,6%.
Водночас заборгованість із виплати зарплат за місяць зросла на 5,3% і на 1 квітня сягнула 3,38 млрд грн. Основна частка суми заборгованості припадала на промисловість (77,6%), професійну, наукову та технічну діяльність (7,4%). При цьому більше половини боргу утворено в Донецькій (23,3%), Харківській (13,8%) областях та Києві (13,0%).
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Зауважимо, реальна заробітна плата характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом змін споживчих цін на товари і послуги та рівня податків й обов’язкових платежів.
Доповнення
За даними Держстату, у січні-лютому 2021 року розмір середньомісячної зарплати (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 12 443 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 15,4%.
До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належать працівники професійної, наукової та технічної діяльності, сфери інформації та телекомунікацій, авіаційного транспорту, а також фінансових та страхових установ; серед промислових видів діяльності – підприємств із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, добування кам’яного та бурого вугілля, із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4-1,9 раза.
Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах тимчасового розміщування й організації харчування, поштової та кур’єрської діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, де заробітна плата не перевищувала 73,4% від середнього рівня по економіці.
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