Зростання реальної зарплати сповільнилося до 7,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Зростання реальної зарплати в Україні у лютому у річному вираженні сповільнилося до 7,6%, проти 8,3% росту місяцем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Деталі
Середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у лютому 2021 року становила 12 549 грн, зрісши за місяць на 212 гривень.
Так, розмір середньої заробітної плати у лютому 2021 року зріс на 1,7% у порівнянні з показником січня цього року. Водночас реальна зарплата за цей період збільшилася на 0,7%, після падіння на 14,1% за місяць перед звітним.
За останні 12 місяців - проти лютого 2020 року - середня зарплата зросла на 15,7%.
Водночас на початок березня 2021 року сума заборгованості з виплати зарплати становила 3,21 млрд грн, що на 8,1% більше у порівнянні з цифрою на 1 лютого цього року.
На початок березня основна частка суми заборгованості, як вказано, припадала на промисловість (75,8%), професійну, наукову та технічну діяльність (8,1%). При цьому більше половини боргу утворено в Донецькій (22,3%), Харківській (14,7%) областях та в Києві (13,6%).
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Зауважимо, реальна заробітна плата характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом змін споживчих цін на товари і послуги та рівня податків й обов’язкових платежів.
Доповнення
Розмір середньої заробітної плати у 2020 році зріс на 15,6% у порівнянні з позаминулим роком. Водночас за рік реальна зарплата зросла на 10,1%. Середня номінальна заробітна плата у грудні 2020 року становила 14 179 грн.
Згідно з результатами опитування, середнє значення прийнятного для українців рівня заробітної плати становить 20 328 гривень.