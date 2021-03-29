Рост реальной зарплаты замедлился до 7,6%

Детали

Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2021 года составляла 12 549 грн, увеличившись за месяц на 212 гривен.

Так, размер средней заработной платы в феврале 2021 года вырос на 1,7% по сравнению с показателем января этого года. В то же время реальная зарплата за этот период увеличилась на 0,7%, после падения на 14,1% за месяц перед отчетным.

За последние 12 месяцев - по сравнению с февралем 2020 года - средняя зарплата выросла на 15,7%.

Вместе с тем на начало марта 2021 года сумма задолженности по выплате зарплаты составляла 3,21 млрд грн, что на 8,1% больше по сравнению с цифрой на 1 февраля этого года.

На начало марта основная доля суммы задолженности, как указано, приходилась на промышленность (75,8%), профессиональную, научную и техническую деятельность (8,1%). При этом больше половины долга образовано в Донецкой (22,3%), Харьковской (14,7%) областях и в Киеве (13,6%).

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Отметим, реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.

Дополнение

Размер средней заработной платы в 2020 году вырос на 15,6% по сравнению с позапрошлым годом. В то же время за год реальная зарплата выросла на 10,1%. Средняя номинальная заработная плата в декабря 2020 года составила 14 179 грн.

Согласно результатам опроса, среднее значение приемлемого для украинцев уровня заработной платы составляет 20 328 гривен.