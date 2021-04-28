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Средняя зарплата за месяц выросла на тысячу гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Размер средней заработной платы в марте увеличился до 13 612 грн - на тысячу гривен за месяц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Детали

По сравнению с февралем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 8,5%, или на 1063 грн. В годовом измерении (по сравнению с мартом прошлого года) зафиксирован рост на 18,9%.

Реальная зарплата в марте по сравнению с февралем выросла на 6,7%, а по сравнению с мартом 2020-го - на 9,5%. Причем рост в годовом измерении за месяц ускорился - с 7,6%.

В то же время задолженность по выплате зарплат за месяц выросла на 5,3% и на 1 апреля составила 3,38 млрд грн. Основная доля суммы задолженности приходилась на промышленность (77,6%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,4%). При этом более половины долга образовано в Донецкой (23,3%), Харьковской (13,8%) областях и Киеве (13,0%).

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Заметим, реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.

Дополнение

По данным Госстата, в январе-феврале 2021 года размер среднемесячной зарплаты (с численностью работающих 10 и более) составил 12 443 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 15,4%.

К видам экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда относятся работники профессиональной, научной и технической деятельности, сферы информации и телекоммуникаций, авиационного транспорта, а также финансовых и страховых учреждений; среди промышленных видов деятельности - предприятия по производству кокса и продуктов нефтепереработки, добыче каменного и бурого угля, по поставкам электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха, по производству основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,4-1,9 раза.

Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался на предприятиях временного размещения и организации питания, почтовой и курьерской деятельности, текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов, функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры, где заработная плата не превышала 73,4% от среднего уровня по экономике.

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