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"Реал" оголосив про трансфер лідера "Челсі" Азара

"Реал" оголосив про трансфер лідера "Челсі" Азара

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Мадридський "Реал" і лондонський "Челсі" домовилися про перехід півзахисника збірної Бельгії Едена Азара в стан іспанського гранду, повідомляє УНН з посиланням на сайт "галактікос".

Гравець пов'язав себе контрактом із клубом протягом наступних п'яти сезонів, до 30 червня 2024 року.

"Тепер ви знаєте, що я переходжу в "Реал". Не секрет, що я мріяв грати за цей клуб з дитинства. Я з усіх сил намагався не відволікати себе або команду в цей складний період чуток і підвищеної уваги з боку медіа, особливо в останні 6 місяців. Тепер клуби погодили угоду. Сподіваюся, ви розумієте, що я повинен відкрити наступну главу - так само, як і кожен з вас, коли з'являється шанс здійснити мрію. Відхід з "Челсі" - найбільше і складне рішення в моїй кар'єрі на сьогоднішній день. Зараз я хотів би офіційно заявити: я насолоджувався кожним моментом в "Челсі" і жодного разу не задумався про відхід ні в який іншій клуб", - написав бельгієць в своєму Instagram.

Зазначимо, крайнього сезону гравець, якого оцінює Transfermarkt в 150 млн. євро, відіграв 52 матчі і забив 21 гол при 17 асистах.

Додамо також, у складі "Челсі" Азар провів сім сезонів. Двічі він ставав чемпіоном Англії, вигравав Кубок країни і Кубок Англійської ліги. Також він два рази допоміг "синім" перемогти в Лізі Європи.

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