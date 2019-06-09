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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 5966 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 29691 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 50631 просмотра

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7 марта, 08:52 • 113811 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109086 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136296 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144058 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Реал" объявил о трансфере лидера "Челси" Азара

"Реал" объявил о трансфере лидера "Челси" Азара

Киев  •  УНН

 • 9261 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" договорились о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара в состояние испанского гранда, сообщает УНН со ссылкой на сайт "галактикос".

Игрок связал себя контрактом с клубом в течение следующих пяти сезонов, до 30 июня 2024 года.

"Теперь вы знаете, что я перехожу в "Реал". Не секрет, что я мечтал играть за этот клуб с детства. Я изо всех сил старался не отвлекать себя или команду в этот сложный период слухов и повышенного внимания со стороны медиа, особенно в последние 6 месяцев. Теперь клубы согласовали сделку. Надеюсь, вы понимаете, что я должен открыть следующую главу - так же, как и каждый из вас, когда появляется шанс осуществить мечту. Уход из "Челси" - крупнейшее и сложное решение в моей карьере на сегодняшний день. Сейчас я хотел бы официально заявить: я наслаждался каждым моментом в "Челси" b ни разу не задумался об уходе ни в какой другой клуб", - написал бельгиец в своем Instagram.

Отметим, крайнего сезона игрок, которого оценивает Transfermarkt в 150 млн. tвро, сыграл 52 матча и забил 21 гол при 17 ассистов.

Добавим также, в составе "Челси" Азар провел семь сезонов. Дважды он становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Кубок Английской лиги. Также он два раза помог "синим" победить в Лиге Европы.

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