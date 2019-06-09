"Реал" объявил о трансфере лидера "Челси" Азара

Игрок связал себя контрактом с клубом в течение следующих пяти сезонов, до 30 июня 2024 года.

"Теперь вы знаете, что я перехожу в "Реал". Не секрет, что я мечтал играть за этот клуб с детства. Я изо всех сил старался не отвлекать себя или команду в этот сложный период слухов и повышенного внимания со стороны медиа, особенно в последние 6 месяцев. Теперь клубы согласовали сделку. Надеюсь, вы понимаете, что я должен открыть следующую главу - так же, как и каждый из вас, когда появляется шанс осуществить мечту. Уход из "Челси" - крупнейшее и сложное решение в моей карьере на сегодняшний день. Сейчас я хотел бы официально заявить: я наслаждался каждым моментом в "Челси" b ни разу не задумался об уходе ни в какой другой клуб", - написал бельгиец в своем Instagram.

Отметим, крайнего сезона игрок, которого оценивает Transfermarkt в 150 млн. tвро, сыграл 52 матча и забил 21 гол при 17 ассистов.

Добавим также, в составе "Челси" Азар провел семь сезонов. Дважды он становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Кубок Английской лиги. Также он два раза помог "синим" победить в Лиге Европы.