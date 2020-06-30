Разумков про повені на заході України: Рада готова включитися у процес надання допомоги

“Я хотів би особисто та від депутатського корпусу висловити співчуття родинам загиблих (у багатоповерхівці на Позняках - ред.) ... Так само ми бачили повторення ситуації 2008 року, що відбувалось в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Дуже небезпечні виклики, що постали перед державою”, — сказав Разумков.

Він зазначив, що це все - питання, що потрібно вирішувати різним органам влади, зокрема, парламенту.

“Всі депутатські фракції, групи, комітети, готові працювати в посиленому режимі, якщо надійдуть пропозиції від Кабміну, ми готові допомогти, включитися в цей процес. Я вдячний нардепам, які першими працювали в цих регіонах, і прийшли на допомогу”, — повідомив голова ВРУ.

Нагадаємо, що Євросоюз продовжує мобілізувати екстрену допомогу Україні у зв’язку з повенями на заході країни.



