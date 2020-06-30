Разумков про повені на заході України: Рада готова включитися у процес надання допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Верховна Рада готова включитись у процес надання допомоги в ліквідації наслідків повені на заході України, якщо подібні пропозиції надійдуть від Кабміну. Про це під час засідання Погоджувальної ради сказав голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“Я хотів би особисто та від депутатського корпусу висловити співчуття родинам загиблих (у багатоповерхівці на Позняках - ред.) ... Так само ми бачили повторення ситуації 2008 року, що відбувалось в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Дуже небезпечні виклики, що постали перед державою”, — сказав Разумков.
Він зазначив, що це все - питання, що потрібно вирішувати різним органам влади, зокрема, парламенту.
“Всі депутатські фракції, групи, комітети, готові працювати в посиленому режимі, якщо надійдуть пропозиції від Кабміну, ми готові допомогти, включитися в цей процес. Я вдячний нардепам, які першими працювали в цих регіонах, і прийшли на допомогу”, — повідомив голова ВРУ.
Нагадаємо, що Євросоюз продовжує мобілізувати екстрену допомогу Україні у зв’язку з повенями на заході країни.