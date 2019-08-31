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Разумков пообіцяв контроль нардепів за розслідуванням загибелі нацгвардійців під ВР

Разумков пообіцяв контроль нардепів за розслідуванням загибелі нацгвардійців під ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує на необхідності громадського контролю з боку народних депутатів за розслідуванням обставин загибелі військовослужбовців під парламентом чотири роки тому. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

Так, Разумков взяв участь у церемонії вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули 31 серпня 2015 року під час несення служби під стінами Верховної Ради України.

Він зазначив, що пройшло вже чотири роки, а результату з розслідування обставин загибелі військовослужбовців немає.

"Страшно, коли гинуть наші хлопці, захищаючи Україну на фронті, але в рази страшніше, коли гинуть люди під стінами парламенту, захищаючи громадян України, і це залишається без покарання", - сказав Разумков.

Також він підкреслив, що парламент буде допомагати в розслідуванні злочину у межах діючого законодавства, щоб понесли покарання ті, хто винен у смертях людей. Окрім того, за його словами, буде надано підтримку родичам постраждалих.

За його словами, народні депутати більш ретельно вивчать обставини тих подій, спілкуватимуться з близькими загиблих і поранених, ходитимуть на засідання суду.

"Такий громадський контроль не буде зайвим. Не потрібно залишатися осторонь", - додав він.

Окрім того, за особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння українському народові, зразкове виконання військового обов’язку указом Президента України нагороджені орденом "За мужність" ІІІ ступеню: Дебрін Ігор Анатолійович, Сластніков Дмитро Анатолійович, Костина Олександр Сергійович, Дацюк Богдан Вікторович.

Нагадаємо, слідство у справі загибелі правоохоронців 4 нацгвардійців в результаті вибуху гранати поблизу парламенту 31 серпня 2015 року завершено.

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