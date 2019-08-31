Разумков пообіцяв контроль нардепів за розслідуванням загибелі нацгвардійців під ВР

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує на необхідності громадського контролю з боку народних депутатів за розслідуванням обставин загибелі військовослужбовців під парламентом чотири роки тому. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.