Разумков пообіцяв контроль нардепів за розслідуванням загибелі нацгвардійців під ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує на необхідності громадського контролю з боку народних депутатів за розслідуванням обставин загибелі військовослужбовців під парламентом чотири роки тому. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.
Так, Разумков взяв участь у церемонії вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули 31 серпня 2015 року під час несення служби під стінами Верховної Ради України.
Він зазначив, що пройшло вже чотири роки, а результату з розслідування обставин загибелі військовослужбовців немає.
"Страшно, коли гинуть наші хлопці, захищаючи Україну на фронті, але в рази страшніше, коли гинуть люди під стінами парламенту, захищаючи громадян України, і це залишається без покарання", - сказав Разумков.
Також він підкреслив, що парламент буде допомагати в розслідуванні злочину у межах діючого законодавства, щоб понесли покарання ті, хто винен у смертях людей. Окрім того, за його словами, буде надано підтримку родичам постраждалих.
За його словами, народні депутати більш ретельно вивчать обставини тих подій, спілкуватимуться з близькими загиблих і поранених, ходитимуть на засідання суду.
"Такий громадський контроль не буде зайвим. Не потрібно залишатися осторонь", - додав він.
Окрім того, за особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння українському народові, зразкове виконання військового обов’язку указом Президента України нагороджені орденом "За мужність" ІІІ ступеню: Дебрін Ігор Анатолійович, Сластніков Дмитро Анатолійович, Костина Олександр Сергійович, Дацюк Богдан Вікторович.
Нагадаємо, слідство у справі загибелі правоохоронців 4 нацгвардійців в результаті вибуху гранати поблизу парламенту 31 серпня 2015 року завершено.