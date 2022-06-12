Рашисти обстріляли Соледар: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що рашисти обстріляли місто Соледар. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє - поранені. Про це інформує УНН.
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Як повідомляє голова ОВА, за сьогодні, 12 червня, росіяни вбили одного мирного мешканця Соледара, ще троє зазнали поранень.
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"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.
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Сєвєродонецьк стримує рашистську навалу, а Лисичанськ потерпає від рясних обстрілів - загинула шестирічна дитина.