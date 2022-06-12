Рашисти обстріляли Соледар: є жертви

Деталі

Як повідомляє голова ОВА, за сьогодні, 12 червня, росіяни вбили одного мирного мешканця Соледара, ще троє зазнали поранень.

Цитата

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сєвєродонецьк стримує рашистську навалу, а Лисичанськ потерпає від рясних обстрілів - загинула шестирічна дитина.