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Ранок п’ятниці: у столиці помітні ускладнення руху авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на 8:35 на дорогах Києва помітне максимальне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

За даними сервісу, найповільніше автомобілі рухаються проспектом Перемоги та Генерала Ватутіна, проспектом Голосіївським, проспектом Героїв Сталінграда, Леся Курбаса, Валерія Лобановського, вулицею Хрещатик, Борщагівською.

Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Вадима Гетьмана та Академіка Туполєва.

Численні затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, Січових Стрільців, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, Степана Бандери, Бессарабській площі, а також на Нижньому Валу.

На Лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспекті Соборності та Броварському, проспекті Юрія Гагаріна та Визволителів, вулиці Гната Хоткевича, Євгена Сверстюка, вулиці Братиславській, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.

Рух на Дарницькому, Патона, Північному та Південному мостах ускладнено у напрямку Правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, в Україні у п’ятницю, 26 квітня, на заході та сході невеликі короткочасні дощі, окремі грози.

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