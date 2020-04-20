Радник Зеленського розповів, коли в Україні впроваджуватимуть заходи зі стимулювання економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Радник Президента України з питань економіки Олег Устенко взяв участь у вебінарі з представниками вітчизняного бізнесу. Під час обговорення основних викликів, які стоять перед країною, він повідомив, що керівництво держави вже має план заходів щодо стимулювання економіки, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
“Вони поетапно впроваджуватимуться після проходження піку захворюваності”, — сказав він.
Устенко звернув увагу, що одним із способів подолання безробіття в Україні буде стимулювання малого бізнесу та індивідуального підприємництва. Цей сектор після кризи потребуватиме допомоги від держави.
“Стимулювання зростання кількості робочих місць більш ефективне, ніж виплата допомоги з безробіття цим людям”, — заявив радник Президента.
Він повідомив, що з ініціативи Володимира Зеленського Кабінет міністрів України вже представив перші програми, які допоможуть бізнесу зберегти робочі місця та отримати фінансову допомогу для продовження діяльності.
Також радник Президента заявив про очікування позитивної динаміки агровиробництва. Він відзначив, що збережено більшість дотацій та виплат за напрямками держпідтримки для аграріїв, хоча й відбулося скорочення обсягів фінансування у багатьох секторах.
“Це вкрай важливо, особливо в умовах післякризового відновлення та подальшого розвитку економіки нашої країни”, — сказав Устенко.
Він додав, що в ситуації певного девальваційного впливу влада шукатиме баланс між реалізацією експортного потенціалу в агросекторі та стабільним забезпеченням внутрішнього ринку.
Нагадаємо, у новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, оприлюдненому Мінекономіки зазначено, що Україна на тлі пандемії коронавірусу демонструватиме досить глибоке падіння економіки у 2020 році - на 4,2%, за прогнозами експертів, тоді як у 2021 році матиме місце економічне зростання на рівні 2,4%.