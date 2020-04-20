Радник Зеленського розповів, коли в Україні впроваджуватимуть заходи зі стимулювання економіки

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Радник Президента України з питань економіки Олег Устенко взяв участь у вебінарі з представниками вітчизняного бізнесу. Під час обговорення основних викликів, які стоять перед країною, він повідомив, що керівництво держави вже має план заходів щодо стимулювання економіки, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.