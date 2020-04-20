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Советник Зеленского рассказал, когда в Украине будут внедрять меры по стимулированию экономики

Советник Зеленского рассказал, когда в Украине будут внедрять меры по стимулированию экономики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко принял участие в вебинаре с представителями отечественного бизнеса. Во время обсуждения основных вызовов, которые стоят перед страной, он сообщил, что руководство государства уже имеет план мероприятий по стимулированию экономики, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Они поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости", - сказал он.

Устенко обратил внимание, что одним из способов преодоления безработицы в Украине будет стимулирование малого бизнеса и индивидуального предпринимательства. Этот сектор после кризиса требует помощи от государства.

"Стимулирование роста количества рабочих мест более эффективно, чем выплата помощи по безработице этим людям", - заявил советник Президента.

Он сообщил, что по инициативе Владимира Зеленского Кабинет министров Украины уже представил первые программы, которые помогут бизнесу сохранить рабочие места и получить финансовую помощь для продолжения деятельности.

Также советник Президента заявил об ожидании положительной динамики агропроизводства. Он отметил, что сохранено большинство дотаций и выплат по направлениям господдержки для аграриев, хотя и произошло сокращение объемов финансирования во многих секторах.

"Это крайне важно, особенно в условиях посткризисного восстановления и дальнейшего развития экономики страны", - сказал Устенко.

Он добавил, что в ситуации определенного девальвационного влияния власть будет искать баланс между реализацией экспортного потенциала в агросекторе и стабильным обеспечением внутреннего рынка.

Напомним, в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики указано, что Украина на фоне пандемии коронавируса будет демонстрировать достаточно глубокое падение экономики в 2020 году - на 4,2%, по прогнозам экспертов, тогда как в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%.

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