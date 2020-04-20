Советник Зеленского рассказал, когда в Украине будут внедрять меры по стимулированию экономики

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко принял участие в вебинаре с представителями отечественного бизнеса. Во время обсуждения основных вызовов, которые стоят перед страной, он сообщил, что руководство государства уже имеет план мероприятий по стимулированию экономики, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.