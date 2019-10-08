Радіодиктант національної єдності: цього року будуть новації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Учасники радіодиктанту національної єдності, який відбудеться 8 листопада цього року, зможуть майже одразу перевірити свою роботу. Про таку новацію розповів в ефірі Українського радіо доцент Київського університету ім. Бориса Грінченка, автор підручників з української літератури Олександр Авраменко, передає УНН.
"Ми подумали, а чому не зробити так: продиктували текст, взяли невеличку паузу на 3-4 хвилинки, і після цього його перевірити, вивісити на сайт, на екрани. Я озвучу орфограми, пунктограми, усе прокоментую, щоб свято було завершено в цей же день", - поділився Авраменко.
При цьому автор диктанту поділився думкою, що людей, які припустилися кількох помилок під час диктанту, не можна вважати безграмотними.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності традиційно лунає на Українському радіо до Дня української писемності та мови, що відзначається 9 листопада. Започаткували акцію у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі можуть взяти участь у написанні та з’ясувати, наскільки добре знають мову. Тож, ця загальнонаціональна акція цього року буде уже 19-ю.
Минулого року радіодиктант національної єдності написали 32 779 людей, з них без помилок – 313.