Радиодиктант национального единства: в этом году будут новации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Участники радиодиктанта национального единства, который состоится 8 ноября этого года, смогут почти сразу проверить свою работу. О такой новации рассказал в эфире Украинского радио доцент Киевского университета им. Бориса Гринченко, автор учебников по украинской литературе Александр Авраменко, передает УНН.
"Мы подумали, а почему не сделать так: продиктовали текст, взяли небольшую паузу на 3-4 минуты, и после этого его проверить, вывесить на сайт, на экраны. Я озвучу орфограммы, пунктограммы, все прокомментирую, чтобы праздник был завершен в этот же день", - поделился Авраменко.
При этом автор диктанта поделился мнением, что людей, допустили несколько ошибок во время диктанта, нельзя считать неграмотными.
Всеукраинский радиодиктант национального единства традиционно звучит на Украинском радио ко Дню украинской письменности и языка, который отмечается 9 ноября. Начали акцию в 2000 году с целью объединения вокруг языка. С тех пор каждый год слушатели могут принять участие в написании и выяснить, насколько хорошо знают язык. Так, эта общенациональная акция в этом году будет уже 19-й.
В прошлом году радиодиктант национального единства написали 32 779 человек, из них без ошибок - 313.