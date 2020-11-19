Раді рекомендували підтримати два законопроекти про цивільну авіацію

Комітет рекомендував ВР ухвалити за основу законопроекти:

▪️ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України" (№3683). Ним передбачається, що порядок розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України має відбуватися із врахуванням актів Європейського Союзу у галузі цивільної авіації.

▪️ "Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації" №3716. Ним уточнюється понятійний апарат, унормовуються питання обліку (реєстрації) безпілотних повітряних суден, встановлюються вимоги до компетентностей дистанційного пілота, його підготовки, запроваджується обов’язок експлуатанта БПС щодо страхування відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам.

Нагадаємо, за інформацією Мінінфраструкутри, Федеральне авіаційне управління США (FAA) з 27 жовтня повністю зняло обмеження для американських авіакомпаній на польоти через повітряний простір над Чорним морем під відповідальністю України, адже Україна запровадила дієві заходи стосовно забезпечення безпеки польотів цивільної авіації у цьому районі.