Рада запровадила "єдине вікно" для міжнародної торгівлі

Законом запроваджується механізм "єдиного вікна” - механізм взаємодії декларантів, їх представників та інших заінтересованих осіб з органами доходів і зборів, іншими державними органами, установами й організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, який забезпечує можливість одноразового подання в електронному вигляді через єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” документів та/або відомостей з метою дотримання вимог щодо переміщення товарів.

Крім цього встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, визначає коди товарів, на переміщення яких через митний кордон України у відповідному напрямку встановлено заборону законом або міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або відповідно до закону чи міжнародного договору України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, і розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному сайті та в єдиному державному інформаційному веб-порталі “Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Як повідомляв УНН, поліція зможе в режимі онлайн слідкувати за усіма процесами, які відбуваються під час митного оформлення товарів.