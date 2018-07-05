Рада ввела "единое окно" для международной торговли

Законом вводится механизм "единого окна" - механизм взаимодействия декларантов, их представителей и других заинтересованных лиц с органами доходов и сборов, другими государственными органами, учреждениями и организациями, уполномоченными на соответствующие разрешительные или контрольные функции в перемещении товаров, транспортных средств коммерческого назначения через таможенную границу Украины, который обеспечивает возможность однократного представления в электронном виде через единый государственный информационный веб-портал "Единое окно для международной торговли" документов и/или сведений с целью соблюдения требований по перемещению товаров.

Кроме этого установлено, что центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую и таможенную политику, определяет коды товаров, на перемещение которых через таможенную границу Украины в соответствующем направлении установлен запрет законом или международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины или в соответствии с законом или международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, и размещает соответствующую информацию на своем официальном сайте и в едином государственном и формационном веб-портале "Единое окно для международной торговли".

Как сообщал УНН, полиция сможет в режиме онлайн следить за всеми процессами, которые происходят во время таможенного оформления товаров.