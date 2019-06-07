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Рада ввела відповідальність за наругу над пам'ятниками українським захисникам

Рада ввела відповідальність за наругу над пам'ятниками українським захисникам

Київ • УНН

 • 9245 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Верховна Рада України ухвалила законопроект, який вводить кримінальну відповідальність за наругу над пам’ятниками українським захисникам. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз під час брифінгу перед проведенням прямої телефонної лінії Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.

"Вчора Рада ухвалила законопроект 9217... Згідно з цим законопроектом, вводиться кримінальна відповідальність за наругу над пам’ятними знаками нашим захисникам, захисникам України", - зазначила Фріз.

Вона додала, що Міністерство часто отримує від ЗМІ та громадських організацій негативні сигнали щодо вандалізму стосовно пам’ятних знаків, встановлені на честь захисників України.

Наразі очікують підписання цього закону Президентом України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Сумах судитимуть вандалів за наругу над пам’ятником Небесній сотні

Нагадаємо, раніше цього тижня Верхвона Рада ввела відповідальність за наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України.

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