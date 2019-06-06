Рада ввела відповідальність за незаконне носіння військової форми
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати України ухвалили закон щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб. Відповідне рішення підтримали 235 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб ставить за мету посилення поваги до осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, борців за незалежність України у XX столітті та учасників Революції Гідності.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект щодо посилення відповідальності за незаконне носіння військової форми та наруги над могилами загиблих воїнів.