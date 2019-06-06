Рада ввела ответственность за незаконное ношение военной формы

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 5687 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 29444 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 50467 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113766 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109070 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136291 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144054 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129993 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130070 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131267 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Актуальное
Рада ввела ответственность за незаконное ношение военной формы

Рада ввела ответственность за незаконное ношение военной формы

Киев  •  УНН

 • 12955 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты Украины приняли закон об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц. Соответствующее решение поддержали 235 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц ставит целью усиление уважения к лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борцов за независимость Украины в XX веке и участников Революции Достоинства.

Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за незаконное ношение военной формы и надругательства над могилами погибших воинов.

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