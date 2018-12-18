Рада хоче карати за незаконне носіння військової форми

За незаконне носіння військової форми пропонують карати штрафом від ста п’ятдесяти (2 550 грн) до двохсот (3 400 грн) неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При повторному скоєнні злочину порушник змушений буде сплатити від двохсот (3400 грн) до чотирьохсот (6800 грн) неоподаткованих мінімумів доходів громадян або йому призначать громадські роботи на строк від 30-ти до 40 годин з конфіскацією військової форми.

Щодо наруги над могилами загиблих воїнів, то народні обранці пропонують карати за ці правопорушення обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Потрібно відзначити, що в українському законодавстві вже є норми щодо кримінальної відповідальності за наругу над могилами, однак зараз покарання отримують ті, хто руйнував могили радянських воїнів-визволителів, жертв нацистського режиму, миротворців. Депутати пропонують додати до цього переліку осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у стримуванні збройної агресії Росії та осіб, які брали участь в Революції гідності.

Як йдеться у пояснювальній записці до документа, ухвалення законопроекту сприятиме посиленню поваги до осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, до борців за незалежність України у XX столітті та учасників Революції гідності.

Додамо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян 27 листопада, після рішення щодо воєнного стану в Україні, з'явився на нараді у військовій формі.

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.

Нагадаємо, українських моряків у "Лефортово" змусили зняти військову форму.