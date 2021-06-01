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The Guardian

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Рада визначила представників в комісію з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки

Київ • УНН

 • 13739 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховна Рада у вівторок підтримала проект постанов № 5462 про визначення представника парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України за поданням двох комітетів ВР, передає кореспондент УНН.

Рада визначила представників в комісію з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки

Цитата

“Ми на відкритому засіданні комітету визначили двох представників до комісії з визначення керівника БЕБ. Це Рубаненко Людмила — знана особа в сфері аудиту, 40 років стажу в бухгалтерії та аудиту. Це людина, яка входить до топ-25 найвпливовіших бухгалтерів України. Це дійсний член Європейської конфедерації податкових консультантів, заслужений юрист. Її подала спілка податкових консультантів”, — заявив під час виступу в парламенті народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“Друга — Шевченко Тетяна, її подала Національна асоціація адвокатів України, в неї є 20 років адвокатського стажу”, — додав він.

Деталі

Проект постанови № 5462 підтримало 242 народних депутати.

Водночас проект постанови № 5494 про визначення представника ВР до складу комісії за поданням Комітету з питань правоохоронної діяльності підтримало всього 192 нардепи, отже рішення не було прийняте. Пропонувалось визначити до складу комісії представника ГО “Волонтерський Рух „Спільна Мета“” Олексія Ушакова.

Додамо

Законом України “Про Бюро економічної безпеки України” передбачено конкурсний порядок призначення Директора Бюро. Організацію й проведення конкурсного відбору здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять:

  • три особи, визначені Радою національної безпеки і оборони України;
  • дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування;
  • одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.
  • три особи, визначені Кабінетом Міністрів України.

Що було раніше

Верховна Рада у січні прийняла законопроект про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ), яким ліквідовується податкова міліція та в СБУ забирають можливість займатися економічними злочинами.

Бюро економічної безпеки стане новим правоохоронним органом, яке забере на себе повноваження податкової міліції (ДФС) та деяких підрозділів СБУ, що займаються розкриттям економічних злочинів. Законопроектом визначаються завдання та повноваження БЕБ, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов’язки та відповідальність працівників, основи його співпраці з державними органами.

— гранична чисельність працівників Бюро може бути 4 тисяч осіб;
— посадовий оклад працівників, які мають спеціальне звання, не може бути менше ніж 20 прожиткових мінімумів. БЕБ розпочне свою роботу коли матиме 30% свого укомплектування;
— Бюро економічної безпеки України утворюється Президентом України відповідно до цього закону;
— координувати його роботу буде уряд.

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