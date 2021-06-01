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Рада определила представителей в комиссию по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада во вторник поддержала проект постановления № 5462 об определении представителя парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины по представлению двух комитетов ВР, передает корреспондент УНН.

Рада определила представителей в комиссию по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности

Цитата

“Мы на открытом заседании комитета определили двух представителей в комиссию по определению руководителя БЭБ. Это Рубаненко Людмила — известная личность в области аудита, 40 лет стажа в бухгалтерии и аудите. Это человек, который входит в топ-25 самых влиятельных бухгалтеров Украины. Это действительный член Европейской конфедерации налоговых консультантов, заслуженный юрист. Ее подал союз налоговых консультантов”, — заявил во время выступления в парламенте народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

“Вторая — Шевченко Татьяна, ее подала Национальная ассоциация адвокатов Украины, у нее есть 20 лет адвокатского стажа”, — добавил он.

Детали

Проект постановления № 5462 поддержали 242 народных депутата.

В то же время проект постановления № 5494 об определении представителя ВР в состав комиссии по представлению Комитета по вопросам правоохранительной деятельности поддержало всего 192 нардепа, следовательно решение не было принято. Предлагалось определить в состав комиссии представителя ОО “Волонтерское движение „Общая Цель“” Алексея Ушакова.

Добавим

Законом Украины “О Бюро экономической безопасности Украины” предусмотрено конкурсный порядок назначения директора Бюро. Организацию и проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой входят:

  • три человека, определенные Советом национальной безопасности и обороны Украины;
  • два человека, определенные Верховной Радой Украины по представлению комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относятся вопросы системы налогообложения;
  • одно лицо, определенное Верховной Радой Украины по представлению комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относятся вопросы организации и деятельности правоохранительных органов, оперативно-розыскной деятельности.
  • три человека, определенные Кабинетом Министров Украины.

Что было раньше

Верховная Рада в январе приняла законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которым ликвидируется налоговая милиция и у СБУ забирают возможность заниматься экономическими преступлениями.

Бюро экономической безопасности станет новым правоохранительным органом, который заберет на себя полномочия налоговой милиции (ГФС) и некоторых подразделений СБУ, занимающихся раскрытием экономических преступлений. Законопроектом определяются задачи и полномочия БЭБ, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников, основы его сотрудничества с государственными органами.

— предельная численность работников Бюро может быть 4 тысячи человек;
— должностной оклад работников, имеющих специальное звание, не может быть менее 20 прожиточных минимумов. БЭБ начнет свою работу когда будет иметь 30% своего укомплектования;
— Бюро экономической безопасности Украины образуется Президентом Украины в соответствии с этим законом;
— координировать его работу будет правительство.

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