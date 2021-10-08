Рада відтермінувала обов'язкове внесення до реєстру інформації про кінцевих бенефіціарів

Цитата:

“Впевнений, що ми з колегами до цього часу на 9 місяців ми відтерміновуємо набрання чинності цим законом, і цими нормами щодо внесення інформації про КБВ в реєстр. Але за цей час нам треба неодмінно написати ці норми, які не будуть потребувати внесення для певної категорії юридичних осіб. Це ГО, це благодійні організації, це є житлово-будівельні кооперативи, це є садові кооперативи, це юридичні особи, де фізики (фізичні особи - ред.) є кінцевими бенефіціарами. Я впевнений, що ми спільним чином напишемо правильно, щоб жодним чином не порушувати наших зобов’язань перед європейськими партнерами і правильно це зробити”, — сказав нардеп від “Слуги народу” Ігор Фріс під час представлення законопроекту в парламенті.

Голова комітету з економічних питань ВР Дмитро Наталуха раніше зазначав, що комітет ВР з питань економічного розвитку одноголосно ухвалив рішення відтермінувати необхідність внесення до ЄДР інформації про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) для всіх без виключення суб’єктів господарювання та громадських організацій ще на 9 місяців. "Це дозволить компаніям і громадським організаціям уникнути штрафів від 17 000 до 51 000 грн, які вони могли б отримати через брак часу на збирання необхідної інформації", - вказував він.

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, метою документу є вдосконалення та спрощення положень чинного законодавства в частині необхідності зазначення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи.

Законопроектом пропонується внести наступні зміни:



передбачити, що у разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної особи, інформація про її кінцевого бенефіціарного власника не зазначається;



для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п’ятою статті 17, фізична особа, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи подає нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу лише у разі відсутності вказаного документа у матеріалах реєстраційної справи або у разі його зміни;



збільшити строк виконання обов’язку юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності цим законом, щодо повідомлення державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності з трьох місяців до одного року з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджена форма та зміст структури власності.



Додамо

Раніше цього тижня міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що “у жовтні 2021-го штрафів точно не буде (і в листопаді також)”.

“З огляду на кількість юридичних осіб (більше ніж 1 млн), які повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, та пропускну спроможність реєстраційної системи (наразі відомості подали лише 171 333 юрособи), пропуск дедлайну буде зумовлений об’єктивними причинами”, — зазначив він.

Що кажуть експерти

Наразі, кажуть експерти, триває період для подання відомостей про кінцевих бенефіціаріїв юросіб. Так, з 11 липня діє наказ Мінфіну, який затвердив Положення про форму та зміст структури власності. У тримісячний період, до 11 жовтня юридичні особи зобов’язані подати держреєстратору дані стосовно кінцевого бенефіціарного власника, а також про структуру власності.

Майже одразу було зареєстровано проект закону № 5807, що передбачав продовження терміну для подання цих відомостей - до 11 липня 2022 року.

Разом з тим, депутати з партії “Слуга народу” внесли новий законопроект № 6003, що встановлює перевірку достовірності інформації про бенефіціарів та встановлює відповідальність для юросіб за подання недостовірних даних щодо кінцевого бенефіціарного власника. Штрафні санкції, як пропонується, будуть становити від 17 тисяч до 51 тисячі гривень.