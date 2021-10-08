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Рада отложила обязательное внесение в реестр информации о конечных бенефициарах

Рада отложила обязательное внесение в реестр информации о конечных бенефициарах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Верховная Рада в пятницу, 8 октября, приняла с отсрочкой вступления в силу в 9 месяцев законопроект № 5807 относительно указания и предоставления сведений о конечном бенефициарного владельца (КБВ) и структуре собственности юридического лица. Законопроект за основу поддержало 345 нардепов, в целом в редакции главного комитета - 342 народных избранника, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Уверен, что мы с коллегами до этого времени на 9 месяцев мы переносит вступление в силу данного закона, и этими нормами о внесении информации о КБВ в реестр. Но за это время нам нужно обязательно написать эти нормы, которые не будут нуждаться во внесении для определенной категории юридических лиц. Это ОО, это благотворительные организации, это жилищно-строительные кооперативы, это садовые кооперативы, это юридические лица, где физики (физические лица - ред.) являются конечными бенефициарами. Я уверен, что мы общим образом напишем правильно, чтобы никоим образом не нарушать наших обязательств перед европейскими партнерами и правильно это сделать", - сказал нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис во время представления законопроекта в парламенте.

Председатель комитета по экономическим вопросам ВР Дмитрий Наталуха ранее отмечал, что комитет ВР по вопросам экономического развития единогласно принял решение отсрочить необходимость внесения в ЕГР информации о конечном бенефициарном владельце (КБВ) для всех без исключения субъектов хозяйствования и общественных организаций еще на 9 месяцев. "Это позволит компаниям и общественным организациям избежать штрафов от 17 000 до 51 000 грн, которые они могли бы получить из-за нехватки времени на сбор необходимой информации", - указывал он.

Детали

Согласно пояснительной записке, целью документа является совершенствование и упрощение положений действующего законодательства в части необходимости указания сведений о конечном бенефициарной владельце и структуре собственности юридического лица.

Законопроектом предлагается внести следующие изменения:

  • предусмотреть, что в случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, являющиеся конечными бенефициарными владельцами такого юридического лица, информация о ее конечном бенефициарном владельце не указывается;
  • для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре, в том числе изменений в учредительные документы юридического лица, кроме изменений к сведениям, предусмотренным частью пятой статьи 17, физическое лицо, которое является конечным бенефициарным владельцем юридического лица, подает нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность только в случае отсутствия указанного документа в материалах регистрационного дела или в случае его изменения;
  • увеличить срок исполнения обязанности юридическими лицами, зарегистрированными до вступления в силу настоящего закона, по уведомлению государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности с трех месяцев до одного года со дня вступления в силу нормативно-правовым актом, которым утверждена форма и содержание структуры собственности.

Добавим

Ранее на этой неделе министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что "в октябре 2021-го штрафов точно не будет (и в ноябре тоже)".

"Учитывая количество юридических лиц (более 1 млн), которые должны подать государственному регистратору сведения о КБС, и пропускную способность регистрационной системы (сейчас сведения подали только 171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет обусловлен объективными причинами", - отметил он.

Что говорят эксперты

Сейчас, говорят эксперты, продолжается период для представления сведений о конечных бенефициариях юрлиц. Так, с 11 июля действует приказ Минфина, который утвердил Положение о форме и содержании структуры собственности. В трехмесячный период, до 11 октября юридические лица обязаны подать госрегистратору данные о конечном бенефициарном владельце, а также о структуре собственности.

Почти сразу был зарегистрирован проект закона № 5807, предусматривающий продление срока для представления этих сведений - до 11 июля 2022 года.

Вместе с тем, депутаты из партии "Слуга народа" внесли новый законопроект № 6003, устанавливающий проверку достоверности информации о бенефициарах и устанавливающий ответственность для юрлиц за представление недостоверных данных относительно конечного бенефициарного владельца. Штрафные санкции, как предлагается, будут составлять от 17 000 до 51 000 гривен.

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