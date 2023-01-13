Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна - нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Верховна Рада позбавила мандатів народних депутатів від екс-ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна та позафракційного народного депутата Андрія Аксьонова. Про це повідомили з депутатського корпусу, передає УНН.
Деталі
"Рада позбавила мандатів через втрату громадянства Віктора Медведчука - 320 за, Тараса Козака - 317 за, Андрія Деркача - 314 за, Ріната Кузьміна - 319 за, через власну заяву Андрія Аксьонова - 294 за", - написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк.
Це ж підтвердив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.
Заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила журналісту УНН, що також було позбавлено мандату Аксьонова. Це ж підтвердив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.
Доповнення
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив громадянства України Віктора Медведчука та ще трьох проросійських політиків.