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Рада планує уповноважити НБУ створити кредитний реєстр

Рада планує уповноважити НБУ створити кредитний реєстр

Київ • УНН

 • 11801 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада планує уповноважити Національний банк України створити кредитний реєстр. Відповідний законопроект у першому читанні підтримали 229 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законопроектом передбачається надати НБУ повноваження щодо створення та ведення Кредитного реєстру.

Такі повноваження, у свою чергу передбачають: отримання від банків та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для цілей ведення кредитного реєстру та здійснення НБУ покладених на нього законом функцій інформації щодо позичальників, надання банкам та бюро кредитних історій, визначеної законопроектом інформації з кредитного реєстру.

Законопроект встановлює розмір заборгованості позичальника перед банком, за умови перевищення якого банки отримують доступ до інформації з кредитного реєстру про здійснені кредитні операції з таким клієнтом.

У свою чергу, Фонд гарантування вкладів пропонується зобов’язати надавати інформацію до кредитного реєстру про кредитні операції банків, які виводяться ним з ринку.

Водночас на банки покладаються обов’язки: щодо надання інформації до кредитного реєстру, повідомлення клієнта про те, що інформація про нього надаватиметься до кредитного реєстру та виправлення інформації, у разі обґрунтованого звернення позичальника.

У свою чергу, позичальнику, щодо якого передана інформація до кредитного реєстру, надається право доступу до інформації про себе, яка міститься в Кредитному реєстрі, та право вимагати внесення змін до такої інформації у разі незгоди з її змістом.

При цьому у прес-службі НБУ зазначили, що Нацбанк виступає проти надання кредитним бюро інформації про позичальників без їх згоди. "Доопрацьований" законопроект повність змінює концепцію взаємодії між НБУ, банками та кредитними бюро і створює передумови для витоку конфіденційної інформації, що становить банківську таємницю", - вказали у НБУ.

Нагадаємо, Верховна Рада знизила планку розкриття інформації про власників компаній з 10% до 5%.

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