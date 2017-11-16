Рада планирует уполномочить НБУ создать кредитный реестр

Законопроектом предусматривается предоставить НБУ полномочия по созданию и ведению кредитного реестра.

Такие полномочия, в свою очередь предусматривают: получение от банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц для целей ведения кредитного реестра и осуществления НБУ возложенных на него законом функций информации в отношении заемщиков, предоставление банкам и бюро кредитных историй, определенной законопроектом информации с кредитного реестра.

Законопроект устанавливает размер задолженности заемщика перед банком, при условии превышения которого банки получают доступ к информации из кредитного реестра о совершенных кредитных операциях с таким клиентом.

В свою очередь, Фонд гарантирования вкладов предлагается обязать предоставлять информацию в кредитный реестр о кредитных операциях банков, которые выводятся им с рынка.

В то же время на банки возлагаются обязанности: о предоставлении информации в кредитный реестр, уведомлении клиента о том, что информация о нем будет предоставляться в кредитный реестр и исправлении информации, в случае обоснованного обращения заемщика.

В свою очередь, заемщику, по которому передана информация в кредитный реестр, предоставляется право доступа к информации о себе, содержащейся в кредитном реестре, и право требовать внесения изменений в такую информацию в случае несогласия с ее содержанием.

При этом в пресс-службе НБУ отметили, что Нацбанк выступает против предоставления кредитным бюро информации о заемщиках без их согласия. "Доработанный" законопроект полностью меняет концепцию взаимодействия между НБУ, банками и кредитными бюро и создает предпосылки для утечки конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну", - указали в НБУ.

Напомним, Верховная Рада снизила планку раскрытия информации о собственниках компаний с 10% до 5%.