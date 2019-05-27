Рада планує розглянути відставку Кабміну цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Верховна Рада планує розглянути відставку Кабміну цього тижня. Про це повідомив глава парламенту Андрій Парубій, передає УНН.
"План роботи Верховної Ради України Верховна Рада на цей сесійний тиждень. Вівторок: блок соціальної політики, блок місцевого самоврядування, Середа: питання ратифікації. Четвер: блок аграрної політики, питання про відставку Кабінету міністрів України", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, у КСУ розповіли про стан розгляду подання нардепів щодо розпуску парламенту.
Нагадаємо, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Указ про розпуск Ради набув чинності 23 травня.
Як повідомляв УНН, до Конституційного суду України надійшло подання нардепів щодо розпуску парламенту.