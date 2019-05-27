Рада планирует рассмотреть отставку Кабмина на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Верховная Рада планирует рассмотреть отставку Кабмина на этой неделе. Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий, передает УНН.
"План работы Верховной Рады Украины Верховная Рада на этот сессионная неделя. Вторник: блок социальной политики, блок местного самоуправления, среда: вопросы ратификации. Четверг: блок аграрной политики, вопрос об отставке Кабинета министров Украины", - сообщил он.
Как сообщал УНН, в КСУ рассказали о состоянии рассмотрения представления нардепов по роспуску парламента .
Напомним, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.
Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая.
Как сообщал УНН, в Конституционный суд Украины поступило представление нардепов относительно роспуска парламента.