Рада планирует рассмотреть отставку Кабмина на этой неделе

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 25816 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 47583 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 65228 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 79890 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120749 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111039 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137353 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144572 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130103 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130172 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Рада планирует рассмотреть отставку Кабмина на этой неделе

Рада планирует рассмотреть отставку Кабмина на этой неделе

Киев  •  УНН

 • 6510 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Верховная Рада планирует рассмотреть отставку Кабмина на этой неделе. Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий, передает УНН.

"План работы Верховной Рады Украины Верховная Рада на этот сессионная неделя. Вторник: блок социальной политики, блок местного самоуправления, среда: вопросы ратификации. Четверг: блок аграрной политики, вопрос об отставке Кабинета министров Украины", - сообщил он.

Как сообщал УНН, в КСУ рассказали о состоянии рассмотрения представления нардепов по роспуску парламента .

Напомним, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая.

Как сообщал УНН, в Конституционный суд Украины поступило представление нардепов относительно роспуска парламента.

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