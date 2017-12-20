Рада дозволила Парубію підписати закон про Держбюджет-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада дозволила спікеру парламенту Андрію Парубію підписати закон про державний бюджет на 2018 рік. Парламентарі провалили проект постанови про скасування результатів голосування за цей документ, передає кореспондент УНН.
Ухвалений законопроект передбачає зростання ВВП на 3% доходи близько 900 мільярдів гривень, підвищення мінімальної зарплати та зростання видатків на силові структури.
Нагадаємо, 7 грудня Верховна рада України прийняла державний бюджет України на 2018 рік.
Як повідомляв УНН, А.Парубій не міг підписати законопроект через внесені постанови про скасування голосування за цей документ з боку депутатів.