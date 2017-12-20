Рада разрешила Парубию подписать закон о Госбюджете-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада разрешила спикеру парламента Андрею Парубию подписать закон о государственном бюджете на 2018 год. Парламентарии провалили проект постановления об отмене результатов голосования за этот документ, передает корреспондент УНН.
Принятый законопроект предусматривает рост ВВП на 3% доходы около 900 млрд гривен, повышение минимальной зарплаты и рост расходов на силовые структуры.
Напомним, 7 декабря Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет Украины на 2018 год.
Как сообщал УНН, А.Парубий не мог подписать законопроект из-за внесенного постановления об отмене голосования за этот документ со стороны депутатов.