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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Рада Безпеки чинитиме тиск на Росію — постпред США при ООН

Рада Безпеки чинитиме тиск на Росію — постпред США при ООН

Київ • УНН

 • 14990 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Постійний представник США при Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що Рада Безпеки чинитиме тиск на Росію, щоб обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною. Про це інформує УНН з посиланням на The Associated Press.

Цитата

“Наші голоси (США і союзників — ред.) єдині в закликах росіян дати пояснення. Ми готові вислухати їх (росіян — ред.), але не будемо відволікатися на їхню пропаганду”.

Деталі

Томас-Грінфілд наголосила, що Рада Безпеки готова до тиску на Росію, оскільки побоюється її вторгнення в Україну.

Додамо

США скликають засідання Ради Безпеки ООН з приводу “загрозливої поведінки Росії” та “нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі”.

В Росії заявили, що можуть призначити голосування, щоб не допустити засідання Ради Безпеки ООН, скликаного на понеділок на прохання Сполучених Штатів, щоб обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Українські Національні Новини

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