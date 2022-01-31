Рада Безпеки чинитиме тиск на Росію — постпред США при ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Постійний представник США при Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що Рада Безпеки чинитиме тиск на Росію, щоб обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною. Про це інформує УНН з посиланням на The Associated Press.
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“Наші голоси (США і союзників — ред.) єдині в закликах росіян дати пояснення. Ми готові вислухати їх (росіян — ред.), але не будемо відволікатися на їхню пропаганду”.
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Томас-Грінфілд наголосила, що Рада Безпеки готова до тиску на Росію, оскільки побоюється її вторгнення в Україну.
Додамо
США скликають засідання Ради Безпеки ООН з приводу “загрозливої поведінки Росії” та “нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі”.
В Росії заявили, що можуть призначити голосування, щоб не допустити засідання Ради Безпеки ООН, скликаного на понеділок на прохання Сполучених Штатів, щоб обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною.