"Ганебний трюк": у РФ хочуть скасувати засідання Радбезу ООН щодо України

Цитата

"Я не можу згадати іншого випадку, коли член Радбезу пропонував обговорити свої власні безпідставні звинувачення та припущення як загрозу міжнародному миру та безпеці з чийогось боку. Сподіваюся, колеги по РБ ООН не підтримають такий піар-трюк, ганебний для репутації РБ ООН" , - написав постпред РФ.

Нагадаємо

У четвер постійне представництво США при ООН запросило провести в понеділок засідання Ради Безпеки всесвітньої організації щодо ситуації навколо України, оскільки дії РФ щодо неї становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. У п'ятницю представник Норвегії – голови РБ ООН – повідомила, що засідання відбудеться.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на “гарантії безпеки”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські “гарантії безпеки”.