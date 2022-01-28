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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 73379 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Ганебний трюк": у РФ хочуть скасувати засідання Радбезу ООН щодо України

"Ганебний трюк": у РФ хочуть скасувати засідання Радбезу ООН щодо України

Київ • УНН

 • 26968 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У Росії хочуть скасувати відкрите засідання Ради Безпеки ООН щодо України, де планується обговорити нарощування російських військ. Про це повідомив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

"Я не можу згадати іншого випадку, коли член Радбезу пропонував обговорити свої власні безпідставні звинувачення та припущення як загрозу міжнародному миру та безпеці з чийогось боку. Сподіваюся, колеги по РБ ООН не підтримають такий піар-трюк, ганебний для репутації РБ ООН" , - написав постпред РФ.

Нагадаємо

У четвер постійне представництво США при ООН запросило провести в понеділок засідання Ради Безпеки всесвітньої організації щодо ситуації навколо України, оскільки дії РФ щодо неї становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. У п'ятницю представник Норвегії – голови РБ ООН – повідомила, що засідання відбудеться.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на “гарантії безпеки”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські “гарантії безпеки”.

Українські Національні Новини

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