Рада асоціації Україна-ЄС обговорить антикорупційну і судову реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Рада асоціації між ЄС та Україною на засіданні 8 грудня обговорить антикорупційну й судову реформи. Про це повідомляє представництво Європейського Союзу в Україні, передає УНН.
Як зазначається, на зустрічі Ради асоціації сторони розглянуть стан двосторонніх відносин ЄС та України в рамках Східного партнерства та Європейської політики сусідства та підсумують прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.
"Рада також розгляне процес здійснення реформ в Україні, що є частиною політичного діалогу та співпраці. Серед питань порядку денного зустрічі також антикорупційна та судова реформи", - сказано у повідомленні.
Окрім того, буде розглянуто стан економіки та співпраці ЄС з Україною - учасники зустрічі обговорять питання реформ в багатьох сферах, зокрема фінанси, енергетика, охорона здоров’я та освіта.
Також серед питань, винесених на розгляд Ради, — двостороння торгівля та імплементація поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.
Крім того, Високий представник ЄС Федеріка Моґеріні та Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обговорять питання, пов’язані з суверенітетом та територіальною цілісністю України, а також регіональні питання.
Як повідомляв УНН, засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 8 грудня.