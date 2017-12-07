Совет ассоциации Украина-ЕС обсудит антикоррупционную и судебную реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Совет ассоциации между ЕС и Украиной на заседании 8 декабря обсудит антикоррупционную и судебную реформы. Об этом сообщает представительство Европейского Союза в Украине, передает УНН.
Как отмечается, на встрече Совета ассоциации стороны рассмотрят состояние двусторонних отношений ЕС и Украины в рамках Восточного партнерства и Европейской политики соседства и подытожят прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.
"Совет также рассмотрит процесс осуществления реформ в Украине, что является частью политического диалога и сотрудничества. Среди вопросов повестки дня встречи также антикоррупционная и судебная реформы", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет рассмотрено состояние экономики и сотрудничества ЕС с Украиной - участники встречи обсудят вопросы реформ во многих сферах, в частности финансы, энергетика, здравоохранение и образование.
Также среди вопросов, вынесенных на рассмотрение Совета, - двусторонняя торговля и имплементация углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.
Кроме того, Высокий представитель ЕС Федерика Моґерини и Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудят вопросы, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью Украины, а также региональные вопросы.
Как сообщал УНН, заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится 8 декабря.