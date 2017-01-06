Р.Мареза визнано найкращим футболістом року в Африці

У голосуванні півзахисник збірної Алжиру набрав 361 голос, випередивши форварда збірної Габону П'єра-Емерік Обамейянг (313 голосів) і нападника збірної Сенегалу Садіо Мане (186 голосів).

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Варто відзначити, що кращим тренером Африки 2016 обрано Пітса Мосімане, який виграв разом з "Мамелоді Сандаунз" африканську Лігу Чемпіонів.

Нагадаємо, що Р.Марез 2016 році півзахисник став чемпіоном Англії разом з "Лестером" і з 2014 року провів за збірну Алжиру 27 поєдинків (6 голів).