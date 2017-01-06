Р.Мареза признан лучшим футболистом года в Африке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Полузащитник "Лестер Сити" и сборной Алжира Рияд Марез признан лучшим игроком Африки по итогам 2016 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт Африканской конфедерации футбола.
В голосовании полузащитник сборной Алжира набрал 361 голос, опередив форварда сборной Габона Пьера-Эмерик Обамейянг (313 голосов) и нападающего сборной Сенегала Садио Мане (186 голосов).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок "Лестера" Р.Марез стал футболистом года в Африке
Стоит отметить, что лучшим тренером Африки 2016 года избран Питса Мосимане, который выиграл вместе с "Мамелоди Сандаунз" африканскую Лигу Чемпионов.
Напомним, что Р.Марез в 2016 году полузащитник стал чемпионом Англии вместе с "Лестером" и с 2014 года провел за сборную Алжира 27 поединков (6 голов).