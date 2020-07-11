Пятов залишився задоволеним жеребкуванням Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Голкіпер і капітан "Шахтаря" Андрій Пятов поділився враженнями від жеребкування Ліги Європи УЄФА, а саме стадії 1/4 та 1/2 фіналу турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт "гірників".
На думку Пятова, у "Шахтаря" гарні шанси подолати майбутню стадію у випадку проходу німецького "Вольфсбурга".
"Дай Боже, щоб "Шахтар" пройшов далі. Ми докладатимемо всіх зусиль, аби в другій грі з "Вольфсбургом" здобути потрібний нам результат. Що ж до ймовірного суперника, то ми знаємо, що "Базель" упевнено виграв перший матч в "Айнтрахта" і, напевно, відсотків на 90 забезпечив собі вихід до наступного раунду. Якщо так, то це гарний опонент, з яким ми зустрічалися дуже давно. Там багато що змінилося. Ще рано, звісно, забігати вперед, але можу сказати, що я задоволений жеребкуванням", - наголосив страж воріт.
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Варто зазначити, що в цьому сезоні "Базель" виграв сім з дев'яти матчів в Лізі Європи. На один більше, ніж "Манчестер Юнайтед" - друга найкраща команда за кількістю виграшів.
Нагадаємо, що "Шахтар" змагатиметься із переможцем пари "Айнтрахт" – "Базель" у випадку виграшу над "Вольфсбургом".