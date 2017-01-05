П’ятьом підозрюваним у рейдерському захопленні активів агрохолдингу “Агрейн” повідомлено про підозру — СБУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. У рамках кримінального провадження за ч.4 ст.190 ККУ щодо заволодіння керуючим партнером одного з великих агрохолдингів частки майна, що належить іншому партнеру, Служба безпеки України спільно з прокуратурою провела низку обшуків, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

Слідчі дії відбулися у офісах підприємств, що входять до структури холдингу та оселях посадовців, причетних до протиправної діяльності.

“Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 390 тисяч доларів та 10 тисяч євро готівки, 60 кг золота у злитках, сертифікати на золоті злитки (999,9 проба) на 400 кг, документи і матеріали, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів справи”, — йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби відомства, п’ятьом посадовцям агрохолдингу вже повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

За даними УНН, йдеться про кримінальне провадження щодо службових осіб агрохолдингу “Агрейн”.

Нагадаємо, у керівництва “Агрейну” арештували банківських сертифікатів на майже 450 кг золота.

Раніше, під час обшуків службових осіб "Агрейну" було вилучено готівкові кошти та 72 кг золота, а також низку сертифікатів на дорогоцінні метали.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, керівництво агрохолдингу “Агрейн” може бути причетне до виводу активів українських фермерів в офшори.

Так, слідчі СБУ і прокуратури намагаються повернути низку окремих компаній, що входять до складу “Агрейну”, їх законним власникам... таоформлені на панамські компанії фермерські активи держави у таких областях як Київська, Одеська, Чернігівська тощо. Йдеться, зокрема, про елеватори, наповнені зерном, худобу, орендні пасовища і паї селян, які також сьогодні підконтрольні панамській компанії CAREYMAY FINANCE S. A.“, — повідомили “Подробиці”.

Також нагадаємо, низка посадовців “Агрейну” визнали свою провину у рейдерському захопленні активів холдингу та були засуджені.

А власник “Агрейну” П.Овчаренко вже розшукувався Інтерполом.

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