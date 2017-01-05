Пяти подозреваемым в рейдерском захвате активов агрохолдинга "Агрейн" сообщено о подозрении - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В рамках уголовного производства по ч.4 ст.190 УК относительно завладения управляющим партнером одного из крупных агрохолдингов частью имущества, принадлежащего другому партнеру, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой провела ряд обысков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Следственные действия прошли в офисах предприятий, входящих в структуру холдинга и домах должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.
"Во время обысков правоохранители изъяли почти 390 тыс. долларов и 10 тыс. евро наличности, 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, пяти чиновникам агрохолдинга уже сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
По данным УНН, речь идет о уголовном производстве в отношении должностных лиц агрохолдинга "Агрейн".
Напомним, у руководства "Агрейна" арестовали банковских сертификатов на почти 450 кг золота.
Ранее, во время обысков служебных лиц "Агрейну" было изъято наличные средства и 72 кг золота, а также ряд сертификатов на драгоценные металлы.
Напомним, по данным СМИ, руководство агрохолдинга "Агрейн" может быть причастно к выводу активов украинских фермеров в оффшоры.
Так, следователи СБУ и прокуратуры пытаются вернуть ряд отдельных компаний, входящих в состав "Агрейна", их законным владельцам ... и оформленные на панамские компании фермерские активы государства в таких областях как Киевская, Одесская, Черниговская и тому подобное. В частности, речь идет об элеваторах, наполненных зерном, скоте, арендных пастбищах и паях сельских жителей, которые сегодня подконтрольны панамской компании CAREYMAY FINANCE S. A.", — сообщили "Подробности".
Также напомним, ряд должностных лиц "Агрейна" признали свою вину в рейдерском захвате активов холдинга и были осуждены.
А владелец "Агрейна" П.Овчаренко уже разыскивался Интерполом.