Пяти подозреваемым в рейдерском захвате активов агрохолдинга "Агрейн" сообщено о подозрении - СБУ

ukru
12 марта, 19:49 • 88207 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 121629 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 114046 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 111407 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 138902 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114063 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121097 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130321 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140409 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144670 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

12 марта, 17:58 • 26552 просмотра
Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио

Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио

12 марта, 18:51 • 18775 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 39595 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 42117 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

21:54 • 23747 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 88259 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 121646 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 104087 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 111373 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 138910 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 138364 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 146406 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 151240 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149680 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 153017 просмотра
Актуальное
Пяти подозреваемым в рейдерском захвате активов агрохолдинга "Агрейн" сообщено о подозрении - СБУ

Пяти подозреваемым в рейдерском захвате активов агрохолдинга "Агрейн" сообщено о подозрении - СБУ

Киев • УНН

 • 10718 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В рамках уголовного производства по ч.4 ст.190 УК относительно завладения управляющим партнером одного из крупных агрохолдингов частью имущества, принадлежащего другому партнеру, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой провела ряд обысков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следственные действия прошли в офисах предприятий, входящих в структуру холдинга и домах должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.

"Во время обысков правоохранители изъяли почти 390 тыс. долларов и 10 тыс. евро наличности, 60 кг золота в слитках, сертификаты на золотые слитки (999,9 проба) на 400 кг, документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, пяти чиновникам агрохолдинга уже сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

По данным УНН, речь идет о уголовном производстве в отношении должностных лиц агрохолдинга "Агрейн".

Напомним, у руководства "Агрейна" арестовали банковских сертификатов на почти 450 кг золота.

Ранее, во время обысков служебных лиц "Агрейну" было изъято наличные средства и 72 кг золота, а также ряд сертификатов на драгоценные металлы.

Напомним, по данным СМИ, руководство агрохолдинга "Агрейн" может быть причастно к выводу активов украинских фермеров в оффшоры.

Так, следователи СБУ и прокуратуры пытаются вернуть ряд отдельных компаний, входящих в состав "Агрейна", их законным владельцам ... и оформленные на панамские компании фермерские активы государства в таких областях как Киевская, Одесская, Черниговская и тому подобное. В частности, речь идет об элеваторах, наполненных зерном, скоте, арендных пастбищах и паях сельских жителей, которые сегодня подконтрольны панамской компании CAREYMAY FINANCE S. A.", — сообщили "Подробности".

Также напомним, ряд должностных лиц "Агрейна" признали свою вину в рейдерском захвате активов холдинга и были осуждены.

А владелец "Агрейна" П.Овчаренко уже разыскивался Интерполом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы