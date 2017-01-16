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П'ятеро дітей постраждали внаслідок ДТП на Дніпропетровщині

П'ятеро дітей постраждали внаслідок ДТП на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині травмувалось п'ятеро дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Вчора, 15 січня 2017 року о 20:00 на автодорозі Кіровоград — Запоріжжя в напрямку с. Лозуватка рухався автомобіль “ВАЗ-21043” під керуванням 30-річного жителя м. Кривий Ріг.

Порушивши вимоги дорожньої розмітки, він виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем “Shevrolet Aveo” під керуванням 37-річного водія, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП було травмовано четверо неповнолітніх пасажирів автомобіля “ВАЗ-21043” та восьмирічний пасажир автомобіля “Shevrolet Aveo”.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

Українські Національні Новини

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