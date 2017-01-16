П'ятеро дітей постраждали внаслідок ДТП на Дніпропетровщині

Вчора, 15 січня 2017 року о 20:00 на автодорозі Кіровоград — Запоріжжя в напрямку с. Лозуватка рухався автомобіль “ВАЗ-21043” під керуванням 30-річного жителя м. Кривий Ріг.

Порушивши вимоги дорожньої розмітки, він виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем “Shevrolet Aveo” під керуванням 37-річного водія, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП було травмовано четверо неповнолітніх пасажирів автомобіля “ВАЗ-21043” та восьмирічний пасажир автомобіля “Shevrolet Aveo”.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди.