Пятеро детей пострадали в результате ДТП в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В дорожно-транспортном происшествии в Днепропетровской области травмировались пятеро детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Вчера, 15 января 2017 года в 20:00 на автодороге Кировоград - Запорожье в направлении с. Лозоватка двигался автомобиль "ВАЗ-21043" под управлением 30-летнего жителя. Кривой Рог.
Нарушив требования дорожной разметки, он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "Shevrolet Aveo" под управлением 37-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП были травмированы четверо несовершеннолетних пассажиров автомобиля "ВАЗ-21043" и восьмилетний пассажир автомобиля "Shevrolet Aveo".
Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого дорожно-транспортного происшествия.