П'ятеро баскетболістів через порушення режиму можуть покинути "Будівельник"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Чинний чемпіон України київський “Будівельник” розглядає питання про можливе припинення співпраці з захисниками Генрі Дугатом та Брендоном Філдсом, форвардами Павлом Крутоусом та Максом Конате, а також центровим Кервіном Брістолом. Про це інформує прес-служба команди, передає УНН.
Вказані виконавці відмовилися їхати на виїзний матч 1/4 Кубка України, який відбудеться сьогодні в Дніпрі проти одноіменної команди, не попередивши клуб про своє рішення, а також не оформивши свої претензії до керівництва “Будівельника” документально.
Таким чином, “будівельники” вирушили до Дніпра у складі Артура Дроздова, Михайла Анісімова, Віталій Зотова, Віталія Вінтоняка, Олександра Місяця, кількох молодих гравців (імена наразі не повідомляються), а також тренерського штабу та медичного персоналу.
Примітно, що гравець національної збірної України Руслан Отверченко не зможе прийняти участь у матчі через травму, яку він отримав у матчі проти “БІПИ”, а Максим Сандул отримав дискваліфікацію у тій самій грі.
Як повідомляв УНН, раніше “Черкаські Мавпи” покинув один із іноземних лідерів.