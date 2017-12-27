Пятеро баскетболистов из-за нарушения режима могут покинуть "Будивельник"

Указанные исполнители отказались ехать на выездной матч 1/4 Кубка Украины, который состоится сегодня в Днепре против одноименной команды, не предупредив клуб о своем решении, а также не оформив свои претензии к руководству “Будивельника” документально.

Таким образом, “будивелы” отправились в Днепр в составе Артура Дроздова, Михаила Анисимова, Виталий Зотова, Виталия Винтоняка, Александра Мисяца, нескольких молодых игроков (имена пока не сообщаются), а также тренерского штаба и медицинского персонала.

Примечательно, что игрок национальной сборной Украины Руслан Отверченко не сможет принять участие в матче из-за травмы, которую он получил в матче против “БИПЫ”, а Максим Сандул получил дисквалификацию в той же игре.

Как сообщал УНН, ранее “Черкасские Обезьяны” покинул один из иностранных лидеров.